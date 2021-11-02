"Запорожский автомобильный автозавод" разрабатывает новую модель автобуса А18, которая составит ощутимую конкуренцию продукции МАЗ.

Такое мнение высказал председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко в материале БизнесЦензор "Как ЗАЗ начал производить автобусы".

А18 - низкопольный городской автобус длиной до 12 метров.

"ЗАЗ освоил производство автобусов А08 малого класса в трех исполнениях, автобуса среднего класса А09 на шасси Мерседес и низкопольного автобуса А10 с несущим кузовом. А18 будет аналогичным А10, только с большей пассажирской емкостью", – объясняет Евдокименко.

Годовой объем реализации автобусного транспорта в Украине составляет около 1000-1200 единиц. Часть продукции ЗАЗ поставляет в Польшу. А в 2020-м предприятие получило сертификат Евро-6, что дает зеленый свет на экспорт автобусов в страны ЕС.

По словам Евдокименко, вскоре автобусы такого класса можно будет закупить и в Украине.

Напоминаем, что в 2020 году КГГА в рамках договора лизинга закупила 50 городских автобусов производства Минского автозавода (МАЗ) на общую сумму 1,7 млрд грн.

Автор: Иван Бойко