"Укрзализныця" возобновляет движение: когда и куда поедут поезда, правила допуска в вагоны

Уже вскоре в рейсы отправятся первые пассажирские поезда.

В рамках очередного ослабления карантина в Украине планируется возобновить работу железнодорожного транспорта.

Запуск железнодорожного транспорта: дата

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Железнодорожные пассажирские перевозки, согласно заявлению Министерства здравоохранения, планируется запустить с 1 июня – именно тогда начнется 3-й этап ослабления карантина.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что железнодорожное сообщение в Украине может быть возобновлено раньше, чем анонсировал Кабинет министров – поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе.

Когда и куда отправятся первые поезда

26 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Речь идет о поездах №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

Вскоре была открыта продажа еще на 9 поездов дальнего следования. Так, с 1 июня в рейсы отправятся также поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев-Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь.

Особенности возобновления железнодорожного движения

Поезда, согласно соответствующему постановлению Кабмина, будут полупустыми. Так, в настоящее время продаются билеты на 50% мест в поездах. Исключение составляет лишь поезд №7/8 Одесса-Харьков – там продается 100% мест.

Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассах на железнодорожных вокзалах.

Правила пользования поездами: требования и рекомендации

В "Укрзализныце" опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие:

пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;

при посадке в вагон будет осуществляться измерение температуры тела.

При этом в "Укрзализныце" добавили, что вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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