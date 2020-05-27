"Укрзализныця" возобновляет движение: когда и куда поедут поезда, правила допуска в вагоны
В рамках очередного ослабления карантина в Украине планируется возобновить работу железнодорожного транспорта.
Запуск железнодорожного транспорта: дата
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Железнодорожные пассажирские перевозки, согласно заявлению Министерства здравоохранения, планируется запустить с 1 июня – именно тогда начнется 3-й этап ослабления карантина.
В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что железнодорожное сообщение в Украине может быть возобновлено раньше, чем анонсировал Кабинет министров – поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе.
Когда и куда отправятся первые поезда
26 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Речь идет о поездах №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.
Вскоре была открыта продажа еще на 9 поездов дальнего следования. Так, с 1 июня в рейсы отправятся также поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев-Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь.
Особенности возобновления железнодорожного движения
Поезда, согласно соответствующему постановлению Кабмина, будут полупустыми. Так, в настоящее время продаются билеты на 50% мест в поездах. Исключение составляет лишь поезд №7/8 Одесса-Харьков – там продается 100% мест.
Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассах на железнодорожных вокзалах.
Правила пользования поездами: требования и рекомендации
В "Укрзализныце" опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие:
- пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;
- при посадке в вагон будет осуществляться измерение температуры тела.
При этом в "Укрзализныце" добавили, что вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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