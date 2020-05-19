цей матеріал доступний українською

Киевское метро после открытия могут снова закрыть на карантин – Криклий

19:57, 19 мая 2020
Транспорт
94 0
Министр допустил закрытия метро в случае нарушений киевлянами санитарных норм / фото УНИАН

Такое предположение высказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает «Обозреватель». "Такое может быть. Конечно, нужно делать все необходимое, чтобы этого не допустить", – подчеркнул он.

Читайте такжеВ метро Киева рассказали о возобновлении работы: что изменится для пассажиров

По словам министра, многое будет зависеть от того, насколько строго киевляне будут придерживаться санитарных норм при пользовании метрополитеном.

Говоря о вероятности нового ограничения работы общественного транспорта в целом по стране, министр напомнил о том, что карантин носит адаптивный характер.

"Ситуация не будет характерной абсолютно для всех регионов. Там, где эпидемиологическая ситуация будет хуже, карантинные ограничения будут сниматься позже или делать шаг назад", – сказал чиновник.

В то же время часть полномочий в определении карантинных мероприятий делегируется регионам. "Мы даем общую рамку на уровне правительства, а местные органы власти могут вводить более жесткие ограничения", – пояснил он.

Как сообщил сегодня, 19 мая мэр Киева Виталий Кличко, столица готовится к возобновлению работы метрополитена.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter