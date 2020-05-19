Киевское метро после открытия могут снова закрыть на карантин – Криклий

По словам министра, многое будет зависеть от того, насколько строго киевляне будут придерживаться санитарных норм при пользовании метрополитеном.

После восстановления работы киевский метрополитен могут снова закрыть на карантин.

Такое предположение высказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает «Обозреватель». "Такое может быть. Конечно, нужно делать все необходимое, чтобы этого не допустить", – подчеркнул он.

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По словам министра, многое будет зависеть от того, насколько строго киевляне будут придерживаться санитарных норм при пользовании метрополитеном.

Говоря о вероятности нового ограничения работы общественного транспорта в целом по стране, министр напомнил о том, что карантин носит адаптивный характер.

"Ситуация не будет характерной абсолютно для всех регионов. Там, где эпидемиологическая ситуация будет хуже, карантинные ограничения будут сниматься позже или делать шаг назад", – сказал чиновник.

В то же время часть полномочий в определении карантинных мероприятий делегируется регионам. "Мы даем общую рамку на уровне правительства, а местные органы власти могут вводить более жесткие ограничения", – пояснил он.

Как сообщил сегодня, 19 мая мэр Киева Виталий Кличко, столица готовится к возобновлению работы метрополитена.