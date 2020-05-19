Наносят специальную разметку: Кличко рассказал о подготовке к открытию метро

После возобновления работы подземки пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом. Но в течение месяца с даты возобновления работы метро пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Столица готовится к восстановлению работы метрополитена.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции. «Все понимают, что нам крайне необходимо возобновлять и работу метрополитена. Потому что без этого мы не избежим транспортной проблемы в городе. Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку – возле касс, турникетов, на платформах. Чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию и элементарные правила безопасности», - сказал Кличко.

Он также напомнил, что общественный транспорт в столице перешел на систему электронного билета, и после возобновления работы подземки пассажиры смогут пользоваться исключительно е-билетом.

«Платить за проезд на турникетах можно будет KyivSmartCard, карточкой метро, бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы - на желтых турникетах, мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay, мобильным приложением KyivSmartСard и разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным)», - напомнил мэр Киева.

В течение месяца с даты возобновления работы метро пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

«Что касается наземного общественного транспорта. В нем пассажиры, кроме электронных способов оплаты, до 1 июля смогут покупать билет на проезд и у кондуктора, - сказал мэр. - До возобновления работы метро и наземного транспорта электронный билет можно купить в Т-киосках. Их в столице более 300. И расположены они преимущественно на остановках общественного транспорта», - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, 18 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил о готовности городских властей с 25 мая возобновить работу метрополитена и ожидает соответствующего решения Кабинета министров.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантина. Решения о соответствующем дальнейшем ходе карантина будут приниматься на заседании правительства завтра, 20 мая. По словам Шмыгаля, с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех городах, где позволит эпидемиологическая ситуация.