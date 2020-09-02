Новые станции будут перевозить более 90 тысяч пассажиров в сутки.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с метростроевцами торжественно запустил в работу большой проходческий комплекс, который будет прокладывать тоннель от будущей станции «Мостицкая» до станции «Сырец».

«Сегодня мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь – «Мостицкая» и «Проспект Правды». Большой проходческий комплекс, в честь жены руководителя проекта назвали «Галина» (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу», – отметил Виталий Кличко.

Длина комплекса составляет 96 метров. До этого в середине августа с участием специалистов из Германии на тоннелепроходческий комплекс была установлена новая планшайба диаметром более 6 метров и весом почти 60 тонн. Эта планшайба разработана для проходки разного типа грунтов.

Виталий Кличко подчеркнул, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно за шесть месяцев проложит тоннель в направлении станции «Сырец» – длиной в 1300 метров. Также параллельно идет изготовление ограждающих конструкций методом «стена в грунте», которые станут основой тоннеля.

«Продолжается и процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями «Мостицкая» и «Проспект Правды». Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций киевского метро. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района, - сообщил мэр. - Относительно сроков построения станций-представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021 года две новых станции метро на Виноградарь мы открыли».

Виталий Кличко напомнил, что новые станции будут перевозить более 90 тысяч пассажиров в сутки. Длина участка метро между этими двумя станциями составит 3,7 километра.

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Автор: УНИАН