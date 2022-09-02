В частности, в пиковые часы интервал движения составит 3-4 минуты, в межпиковые – 6 минут.

В Киеве сокращают интервал движения поездов в столичной подземке.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

"В столичном метро с 5 сентября сократят интервал движения поездов", - говорится в сообщении.

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Было принято решение в пиковые часы установить интервал 3-4 минуты.

"В пиковые часы интервал движения составит 3-4 минуты, в межпиковые – 6 минут", - отмечают в столичной подземке.

Ранее в КГГА сообщили, что во время воздушной тревоги работы на строительных площадках будут ставиться на паузу. Также в Киеве с 1 сентября заведения общественного питания смогут работать не позднее, чем до 22:00.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию об отмене принудительной остановки общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. Предложение киевлян отклонили.

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