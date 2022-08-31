Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие.

Все работы на строительных площадках столицы во время воздушных тревог будут прекращаться.

Как сообщила Киевская городская государственная администрация, соответствующее решение Совета обороны города Киева будет действовать с 1 сентября.

"Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В частности, и работникам на строительстве", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как отметили в КГГА, много жалоб поступает от жителей по поводу громких звуков со стройплощадок, которые во время тревог могут пугать людей и создавать дополнительное напряжение.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию об отмене принудительной остановки общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. Предложение киевлян отклонили.

31 августа была информация, что с начала сентября заведения общественного питания в Киеве будут работать до 22:00, потому что уже с 23:00 действует комендантский час.

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