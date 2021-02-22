В ближайшее время будут подписаны финансовые соглашения.

Европейский банк реконструкции и развития выделит 50 миллиона евро на обновление подвижного состава Киевского метрополитена.

Читайте такжеВ киевском метро решили заменить все двери: новый дизайн вызвал оживленные дискуссии в сети (фото)Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в Киеве сообщил заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.

"На данный момент завершена подготовка и в ближайшие дни подпишем финансовые соглашения на 50 миллионов евро на закупку нового подвижного состава для Киевского метрополитена", - сказал он.

Также он отметил, что благодаря помощи ЕБРР 12 городов Украины за предыдущие годы закупили 450 единиц нового электротранспорта, в этом году планируется поставка ещё 150 единиц.

Что этому предшествовало

Европейский банк реконструкции и развития в течение 2020 года предоставил Украине 812 миллионов евро инвестиций.

По годовым объемам инвестиций Украина заняла третье место среди стран операций банка после Турции и Египта.

Справка УНИАН

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине.

С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,6 миллиарда евро на свыше 480 проектов.

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Автор: Дмитрий Шварц