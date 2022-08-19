Подземные станции по-прежнему будут функционировать в случае воздушной тревоги во время комендантского часа.

С 21 по 24 августа Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00.

Об этом сообщает официальный Facebook Киевского метрополитена.

"Вниманию пассажиров! С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00. Просим планировать свои маршруты с учетом работы подземки. Напомним, что во время воздушной тревоги движение поездов наземными участками приостанавливается, а подземные станции в качестве укрытия работают круглосуточно", - говорится в сообщении.

Подземные станции по-прежнему будут функционировать в случае воздушной тревоги во время комендантского часа.

"При входе в Метрополитен, как укрытие, обязательно иметь документ-удостоверение личности. Проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери. Ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену", - напомнили в Киевском метрополитене.

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