Эксперт рассказал, какие недостатки есть у этих японских автомобилей.

Среди автолюбителей распространено мнение о том, что большинство японских автомобилей почти никогда не ломается. Однако, на самом деле далеко не каждая модель из страны Восходящего Солнца выделяется высокими показателями надежности.

В издании GOBankingRates рассказали о пяти худших японских автомобилей по мнению автомобильного эксперта. Он предупредил, что этих моделей стоит избегать.

Scion/Toyota IQ

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По словам механика Криса Пайла, который работает в JustAnswer, поездка на этом автомобиле "похожа на испытание на устойчивость". Среди главных проблем эксперт выделяет слишком большой шум и "крошечные" задние сиденья. Также, по его словам, водителю сложно видеть ситуацию вокруг, а значит при управлении этим авто надо быть особенно осторожным.

Honda CR-Z EX

Пайл сообщил, что Honda пыталась создать спортивный гибрид, но у нее это получилось не очень хорошо.

"Двухместный автомобиль, который совсем не похож на спортивный автомобиль", - описал специалист Honda CR-Z EX.

Эксперт считает, что эта модель не тихая, не быстрая и плохо чувствуется на дороге.

Mitsubishi Mirage

Механик назвал Mitsubishi Mirage "слишком дешевым" авто. По его словам, находиться в таком автомобиле "очень неудобно, если вы находитесь в поездке более 30 минут". Среди главных проблем модели эксперт назвал плохую работу подвески.

Mazda RX-8

Это авто создано для быстрой езды, однако оно неудобно в повседневном использовании и ненадежное, заявил механик.

"Двигатель часто выходит из строя уже после 60 000 миль (около 96 500 км - УНИАН)", - сказал Крис Пайл.

Кроме этого, по мнению эксперта, этот автомобиль трудно назвать экономичным.

Toyota FJ Cruiser

По словам Пайла, пассажирам этого авто придется "стать цирковыми артистами", поскольку доступ к задним сиденьям слишком сложный. Кроме этого, конструкция дверей внедорожника затрудняет видимость. Эксперт добавил, что еще одна проблема Toyota FJ Cruiser заключается в том, что запчасти для этой модели довольно трудно найти.

Японские автомобили - другие советы специалистов

Напомним, ранее УНИАН уже писал о японских автомобилях, при покупке которых надо быть осторожным. В список попали Mazda RX-8, Mitsubishi Eclipse, Honda CRX Del Sol, Toyota Paseo, Suzuki Samurai и Suzuki X-90.

Эксперты отмечают, что некоторые из этих моделей часто выходят из строя, а другие - могут оказаться опасными во время резких маневров.

Также напомним, что в прошлом году среди японских автопроизводителей разгорелся скандал с тестами на безопасность. В результате Toyota и Mazda остановили поставки некоторых авто.

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