Среди автолюбителей распространено мнение о том, что большинство японских автомобилей почти никогда не ломается. Однако, на самом деле далеко не каждая модель из страны Восходящего Солнца выделяется высокими показателями надежности.
В издании GOBankingRates рассказали о пяти худших японских автомобилей по мнению автомобильного эксперта. Он предупредил, что этих моделей стоит избегать.
Scion/Toyota IQ
По словам механика Криса Пайла, который работает в JustAnswer, поездка на этом автомобиле "похожа на испытание на устойчивость". Среди главных проблем эксперт выделяет слишком большой шум и "крошечные" задние сиденья. Также, по его словам, водителю сложно видеть ситуацию вокруг, а значит при управлении этим авто надо быть особенно осторожным.
Honda CR-Z EX
Пайл сообщил, что Honda пыталась создать спортивный гибрид, но у нее это получилось не очень хорошо.
"Двухместный автомобиль, который совсем не похож на спортивный автомобиль", - описал специалист Honda CR-Z EX.
Эксперт считает, что эта модель не тихая, не быстрая и плохо чувствуется на дороге.
Mitsubishi Mirage
Механик назвал Mitsubishi Mirage "слишком дешевым" авто. По его словам, находиться в таком автомобиле "очень неудобно, если вы находитесь в поездке более 30 минут". Среди главных проблем модели эксперт назвал плохую работу подвески.
Mazda RX-8
Это авто создано для быстрой езды, однако оно неудобно в повседневном использовании и ненадежное, заявил механик.
"Двигатель часто выходит из строя уже после 60 000 миль (около 96 500 км - УНИАН)", - сказал Крис Пайл.
Кроме этого, по мнению эксперта, этот автомобиль трудно назвать экономичным.
Toyota FJ Cruiser
По словам Пайла, пассажирам этого авто придется "стать цирковыми артистами", поскольку доступ к задним сиденьям слишком сложный. Кроме этого, конструкция дверей внедорожника затрудняет видимость. Эксперт добавил, что еще одна проблема Toyota FJ Cruiser заключается в том, что запчасти для этой модели довольно трудно найти.
Японские автомобили - другие советы специалистов
Напомним, ранее УНИАН уже писал о японских автомобилях, при покупке которых надо быть осторожным. В список попали Mazda RX-8, Mitsubishi Eclipse, Honda CRX Del Sol, Toyota Paseo, Suzuki Samurai и Suzuki X-90.
Эксперты отмечают, что некоторые из этих моделей часто выходят из строя, а другие - могут оказаться опасными во время резких маневров.
Также напомним, что в прошлом году среди японских автопроизводителей разгорелся скандал с тестами на безопасность. В результате Toyota и Mazda остановили поставки некоторых авто.