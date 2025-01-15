Эксперты рекомендуют не покупать автомобили от этих производителей.

При разработке автомобиля многие производители делают все возможное, чтобы их модели были надежными. Тем не менее им не всегда это удается.

В GoBankingRates назвали 12 брендов, чьи автомобили ломаются вдвое быстрее конкурентов.

Этот рейтинг составлен на основе исследования экспертов Consumer Reports. В нем учтены данные о поломках автомобилей от страховых компаний и владельцев.

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ТОП-12 производителей самых ненадежных автомобилей:

Chrysler Mercedes-Benz Rivian Volkswagen Jeep Volvo GMC Lincoln Ford Dodge Chevrolet Audi

Chrysler оказался производителем самых ненадежных автомобилей. По данным RepairPal, средние годовые расходы на техническое обслуживание авто этого бренда в США составляют 608 долларов.

Помимо этого выяснилось, что автомобили премиального бренда Mercedes-Benz также часто выходят из строя. В RepairPal подсчитали, что владельцы этих авто в среднем тратят 908 долларов на их техническое обслуживание.

Модели производителя электромобилей Rivian также оказались ненадежными. Прогнозируемая оценка надежности бренда составила всего 24 балла из 100 возможных.

Каких других автомобилей советуют избегать эксперты

Ранее эксперты назвали три самые ненадежные компактные автомобили. Отмечается, что эти модели довольно часто выходят из строя.

Кроме того, были названы 10 автомобилей с самым большим расходом топлива в реальных условиях. Чтобы выяснить реальный средний расход топлива этих авто, эксперты провели собственные тесты.

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