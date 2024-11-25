Обычно японские автомобили ассициируются с надеждностью. Например, Toyota RAV4 2024 года - третий по продажам автомобиль в США в этом году, по данным Car and Driver.
Однако, какк пишет Go Banking Rates, не каждая японская машина провезет вас так далеко, как вы думаете. У японских производителей, включая Honda и Toyota, были и неудачные модели. Вот, некоторые из них.
Mazda RX-8
Как пишет издание, Mazda RX-8 первого поколения продавалась с 2004 по 2008 год. У нее был 4-цилиндровый двигатель, который не выигрывал ни одной гонки. Но что еще хуже, она занимает всего 11-е место по надежности из 19 моделей Mazda, оцененных MazdaProblems.com.
Люди жалуются на отказ двигателя, рывки рулевого управления с усилителем, чрезмерный расход масла.
Mitsubishi Eclipse
Mitsubishi Eclipse - это спортивный маленький автомобиль с большим расходом топлива. Сообщается, что диски и колеса у этого автомобиля легко повреждаются. Шины также изнашиваются быстрее, чем у других мобедей. Интерьер дешевый, а его детали могут ломаться. И, наконец, водители сообщали о проблемах с автоматической коробкой передач, силовым агрегатом и рулевым управлением.
Honda CRX Del Sol
Эта модель была 2ужасно разочаровывающей", пишет HotCars.com.
Крыша может протекать, а в салоне шумно. Передние тормозные диски, как сообщается, имеют тенденцию деформироваться.
Toyota Paseo
Как пишет издание, Paseo - плохой автомобиль. Он не страдает от механических проблем, как другие в этом списке, но все же не смог завоевать сердца водителей, поэтому Toyota быстро сняла его с производства. Таким образом, если вы купите его для восстановления, то найти запчасти может быть сложно.
Suzuki Samurai и Suzuki X-90
Как сообщается, автомобиль получил рейтинг безопасности "неприемлемо" от Consumer Reports. Эта машина склонна переворачиваться во время резких маневров.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как быстро очистить лобовое стекло от льда.