Некоторые из них часто ломаются, а одна из моделей опасна при резких маневрах.

Обычно японские автомобили ассициируются с надеждностью. Например, Toyota RAV4 2024 года - третий по продажам автомобиль в США в этом году, по данным Car and Driver.

Однако, какк пишет Go Banking Rates, не каждая японская машина провезет вас так далеко, как вы думаете. У японских производителей, включая Honda и Toyota, были и неудачные модели. Вот, некоторые из них.

Mazda RX-8

Как пишет издание, Mazda RX-8 первого поколения продавалась с 2004 по 2008 год. У нее был 4-цилиндровый двигатель, который не выигрывал ни одной гонки. Но что еще хуже, она занимает всего 11-е место по надежности из 19 моделей Mazda, оцененных MazdaProblems.com.

Видео дня

Люди жалуются на отказ двигателя, рывки рулевого управления с усилителем, чрезмерный расход масла.

Mitsubishi Eclipse

Mitsubishi Eclipse - это спортивный маленький автомобиль с большим расходом топлива. Сообщается, что диски и колеса у этого автомобиля легко повреждаются. Шины также изнашиваются быстрее, чем у других мобедей. Интерьер дешевый, а его детали могут ломаться. И, наконец, водители сообщали о проблемах с автоматической коробкой передач, силовым агрегатом и рулевым управлением.

Honda CRX Del Sol

Эта модель была 2ужасно разочаровывающей", пишет HotCars.com.

Крыша может протекать, а в салоне шумно. Передние тормозные диски, как сообщается, имеют тенденцию деформироваться.

Toyota Paseo

Как пишет издание, Paseo - плохой автомобиль. Он не страдает от механических проблем, как другие в этом списке, но все же не смог завоевать сердца водителей, поэтому Toyota быстро сняла его с производства. Таким образом, если вы купите его для восстановления, то найти запчасти может быть сложно.

Suzuki Samurai и Suzuki X-90

Как сообщается, автомобиль получил рейтинг безопасности "неприемлемо" от Consumer Reports. Эта машина склонна переворачиваться во время резких маневров.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как быстро очистить лобовое стекло от льда.

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