Правительство внесло изменения в действующие Правила парковки транспортных средств.

Кабинет министров внес изменения в действующие Правила парковки транспортных средств, запретив, среди прочего, оборудовать места для парковки на тротуарах.

Читайте такжеДля киевских водителей создали онлайн-карту с обозначенными нелегальными парковкамиКак сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий, соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Своим решением Кабмин также предоставил полномочия инспекторам по парковке в части контроля за выполнением указанных правил, усовершенствовал возможность платить за парковку в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания, а также внедрил ответственность за доступ к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

"Принятие постановления будет способствовать улучшению качества предоставления услуг по парковке, увеличению поступлений средств в местные бюджеты, использованию площадок для парковки с максимальной эффективностью за счет рациональной организации и введения новых инновационных технологий оплаты услуг и контроля за осуществлением оплаты. Также органы местного самоуправления получат действенные рычаги для решения транспортных проблем в населенных пунктах", – сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

В октябре прошлого года Кабинет министров внес изменения в порядок формирования тарифов на услуги по использованию площадок для платной парковки транспортных средств.

Теперь при установлении тарифа необходимо будет учитывать "инвестиционную составляющую".

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Автор: Дмитрий Шварц