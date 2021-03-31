Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

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Об этом сказано в экономическом обзоре Всемирного банка.

"Ожидается, что восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с темпами вакцинации населения против COVID-19, и направлением экономической политики по улучшению инвестиций и обеспечению макроэкономической устойчивости. Прогноз роста ВВП на 3,8% базируется на положительных трендах в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности и учитывает возможность дальнейших временных локдаунов в первой половине 2021 года из-за задержек с вакцинацией", - сказано в сообщении.

Влияние коронавируса

Отмечается, что при предполагаемом ранее сокращении ВВП на 4,5% в 2020 году, экономическое влияние COVID-19 в Украине было меньшим, чем в большинстве других стран. Тем не менее, пандемия нанесла большой урон домашним хозяйствам и ослабила готовность правительства проводить важные реформы.

Дыра в бюджете

Согласно обзору, в бюджете на 2021 год запланирован дефицит в 5,4%. Повышение минимальной заработной платы приведет к увеличению фонда заработной платы населения до более чем 11% ВВП и создаст дополнительное давление на дисбаланс текущего счета и инфляцию. Как подчеркнули во Всемирном банке, для снижения инфляционного давления в среднесрочной перспективе необходима осмотрительная налогово-бюджетная политика.

"Ускорение темпов реформ является ключом к ускорению экономического роста и сокращению бедности в 2022 и 2023 годах", - сказано в обзоре.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сохраняет прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%.

По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в 2020 году сократился на 4% по сравнению с показателем 2019 года.

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Автор: Екатерина Жирий