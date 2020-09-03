Речь идет о программе обновления подвижного состава для перевозки пассажиров

Кабинет министров хочет предложить в следующем году выделить 3,288 миллиарда гривень на закупку 100 пассажирских вагонов, а также еще 1,179 миллиарда на модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил новый глава УЗ Владимир Жмак.

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Как сообщает глава компании сейчас в правительстве прорабатывается и готовится к подаче на рассмотрение Верховной Рады внесения в общий фонд государственного бюджета на 2021 новых бюджетных программ.

Цена вопроса

Речь идет о программе обновления подвижного состава для перевозки пассажиров, предусматривающий выделение 3,288 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов и программу "Модернизация железнодорожной инфраструктуры" на сумму 1,179 млрд грн.

Как отметили в пресс-службе УЗ, возможное выделение бюджетных средств на обновление пассажирского подвижного состава и модернизацию инфраструктуры станет беспрецедентным проектом в истории независимой Украины.

Обновление состава

28 июля 2020 года стало известно о том, что "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры и правительством разрабатывает среднесрочную и долгосрочную программы обновления пассажирских вагонов. "Укрзализныця" ожидает в ближайшее время получить 18 пассажирских вагонов отечественного производства.

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Автор: УНИАН