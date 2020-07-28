"Укрзализныця" вскоре получит 18 пассажирских вагонов украинского производства

"Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры и правительством разрабатывает среднесрочную и долгосрочную программы обновления пассажирских вагонов.

Акционерная компания "Укрзализныця" ожидает в ближайшее время получения 18 пассажирских вагонов отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

"Наша задача - максимально обновить парк. Что для этого нужно? Очевидно, деньги. Мы работаем с правительством по бюджетному финансированию закупки пассажирского состава. Наконец за годы существования "Укрзализныци" будет установлен фундаментально правильный принцип финансирования государством пассажирских перевозок - социально значимой функции, которую мы выполняем. А компания будет направлять свои ресурсы на обновление инфраструктуры и локомотивного парка", - цитирует пресс-служба главу "Укрзализныци".

Кроме того, Юрик отметил, что "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры и правительством разрабатывает среднесрочную и долгосрочную программы обновления пассажирских вагонов.

Читайте такжеЗолотая прохлада: Укрзализныця закупила кондиционеры для вагонов по миллиону за штуку

"Ежегодно для сохранения существующего пассажиропотока нам нужно обновлять парк хотя бы на 100 вагонов. Но в этом вопросе мы нуждаемся в финансовом вкладе государства", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Кабинет министров Украины утвердил консолидированный финансовый план "Укрзализници" на текущий год.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram