В 2021 году Мининфраструктуры продолжит работу по модернизации региональных аэропортов.

Кабинет министров Украины внес изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов до 2023 года, которыми определяются задачи и мероприятия, необходимые для приведения аэропортовой инфраструктуры в соответствие с международными стандартами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

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«Изменения в Государственной целевой программе развития аэропортов до 2023 года, утвержденные правительством, позволят не только обеспечить стабильное развитие украинской авиации и увеличить пассажиропоток в наших аэропортах, но и превратить Украину в важный и развитой аэроузел в Европе», - цитирует пресс-служба слова министра.

Пресс-служба напомнила, что в 2021 году Мининфраструктуры продолжит работу по модернизации региональных аэропортов. На их развитие будет направлено 2,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете страны на следующий год.

Госбюджет-2021 и авиационная отрасль

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Автор: Павел Степанец