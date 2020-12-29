Кабинет министров Украины внес изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов до 2023 года, которыми определяются задачи и мероприятия, необходимые для приведения аэропортовой инфраструктуры в соответствие с международными стандартами.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.
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«Изменения в Государственной целевой программе развития аэропортов до 2023 года, утвержденные правительством, позволят не только обеспечить стабильное развитие украинской авиации и увеличить пассажиропоток в наших аэропортах, но и превратить Украину в важный и развитой аэроузел в Европе», - цитирует пресс-служба слова министра.
Пресс-служба напомнила, что в 2021 году Мининфраструктуры продолжит работу по модернизации региональных аэропортов. На их развитие будет направлено 2,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете страны на следующий год.
Госбюджет-2021 и авиационная отрасль
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает выделение 89 млрд грн на программу «Большая стройка», 4,5 млрд грн – на развитие «Укрзализныци» и 2,4 млрд грн – на развитие аэропортов.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- По словам Криклия, принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне. На развитие аэропорта в Днепре предусмотрено 1,4 млрд грн, в Виннице - 604 млн грн, на в Херсоне – 320 млн грн и на аэропорт в Ривном – 75,7 млн грн.
- 17 декабря 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий прогнозировал восстановление в 2021 году украинской авиационной отрасли до 50% показателей 2019 года.
- 21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- 25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
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