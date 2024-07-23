Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

Работа аэропорта города Катания на Сицилии была остановлена после извержения Этны.

В заявлении аэропорта говорится, что власти приняли решение "приостановить все входящие и исходящие рейсы". "Приостановка приведет к отмене рейсов и/или изменению маршрутов в другие аэропорты", - уточняется в сообщении. Аэропорт вернется к работе в нормальном режиме после прекращения выпадения пепла.

Как сообщил оператор аэропорта, даная ситуация принесла новые неприятности путешественникам в пик летнего туристического сезона. Дело в том, что аэропорт Катании является центром восточной Сицилии и привлекает больше туристов, чем столица Палермо.

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Вулкан Этна

5 июля извержения итальянской Этны и меньшего вулкана Стромболи привели к выбросу горячего пепла и лавы, что повысило уровень тревоги на средиземноморском острове Сицилия и привело к временному закрытию аэропорта Катании.

Этна, один из самых активных вулканов в мире, в последние дни осуществлял интенсивную активность, освещая небо возле города Катания, а Стромболи у северного побережья Сицилии излил лаву в море.

После извержения жители и власти вышли на очистку города после того, как улицы и автомобили остались засыпаны черным вулканическим пеплом, а близлежащий аэропорт был закрыт.

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