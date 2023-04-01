Потребительская активность относительно предыдущего месяца на авторынке выросла на 21%.

В марте 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых авто, что в 8 раз больше, чем в аналогичный период в 2022 году.

Как сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром", потребительская активность относительно предыдущего месяца на авторынке выросла на 21%.

Всего в I кв. 2023 года в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, почти столько же, как и в прошлом году.

Видео дня

В марте японская марка Toyota привлекла к себе больше всего покупателей - 648 регистраций.

Второй была французская марка Renault - 438 регистраций.

На третьем месте Volkswagen - 432 проданных авто.

На четвертом месте BMW с результатом 355 автомобилей.

Замыкает пятерку Skoda - 346 авто.

Кроссовер RENAULT Duster стал Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек - 414 покупателей.

Война в Украине и авторынок

В январе 2023 года украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Самым популярным б/у авто стал Renault Megane. В течение января на украинские номера перешли 926 авто этой модели.

Украинцы в феврале приобрели более 2,7 тысяч новых легковушек. По сравнению с февралем 2022 года, рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года - на 8%.

В феврале 2023 года почти 1,3 тыс. б/у электромобилей пополнили отечественный автопарк, что втрое больше, чем новых электромобилей за тот же период.

Вас также могут заинтересовать новости: