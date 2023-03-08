Средний возраст подержанных электромобилей в Украине составляет 4 года.

В течение прошлого месяца почти 1,3 тыс. б/у электромобилей пополнили отечественный автопарк, что втрое больше, чем новых электромобилей за тот же период.

Как сообщает в Telegram Ассоциация украинских автомобилестроителей "Укравтопром", средний возраст подержанных электромобилей в Украине составлял 4 года.

Самой популярной моделью в этом сегменте авторынка остается Nissan Leaf. За месяц 208 Leaf с пробегом получили украинскую регистрацию. На втором месте Tesla Model 3 – 162 шт. Третий результат у Volkswagen ID.4 - 145 шт. Четвертое место у Tesla Model Y - 85 шт. Замыкает лидерскую пятерку Dong Feng (Honda) M-NV – 81 шт.

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Автомобильный рынок во время войны

В январе 2023 года украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Это на 64% меньше, чем в 2022 году. Средний возраст подержанных авто, которые в январе перешли на украинские номера, составлял 11 лет.

Украинцы в феврале приобрели более 2,7 тысяч новых легковушек. По сравнению с февралем 2022 года, рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года - на 8%.

В феврале 2023 года относительно показателя февраля 2022 года рынок новых электромобилей увеличился втрое, а по сравнению с результатом января этого года - прибавил 40%.

В феврале украинцы приобрели 413 новых авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Бестселлером на рынке новых авто снова стал Volkswagen ID.4. За месяц украинский автопарк пополнили 134 новых авто этой модели. Также в феврале украинский автопарк пополнили 13,5 тыс. ввезенных из-за рубежа легковушек, которые были в использовании, на 54% меньше, чем годом ранее.

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