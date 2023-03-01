Февральский рынок новых легковых автомобилей обрушился, однако спрос на премиальные бренды растет.

Украинцы в феврале приобрели более 2,7 тысяч новых легковушек. По сравнению с февралем 2022 года, рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года - на 8%.

Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома", лучший результат месяца продемонстрировала Toyota - 351 регистрация, что на 50% меньше, чем в прошлом году. Второй по количеству полученных номеров была марка Volkswagen - 255 единиц (-9%).

В то же время BMW прибавила 65% в февральских продажах и закончила месяц на отметке 221 авто, ворвавшись в тройку лидеров.

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Четвертый результат продемонстрировали сразу две марки - Mercedes-Benz и Hyundai, по 211 авто в каждой. Но, если корейская марка потеряла от прошлогоднего показателя 38%, то Mercedes-Benz увеличил продажи на 17%.

Замыкает топ–5 февральского рынка Renault - 201 единиц (-69%).

Отмечается, что бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 174 регистрации.

"Всего с начала года отечественный автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении.

Рынок автомобилей во время войны

В январе 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тыс. новых легковых автомобилей. В пеервый месяц 20223 года украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, которые были в пользовании.

Также было было зарегистрировано более 700 новых коммерческих грузовых и спецавтомобилей. В целом в январе 2023 года украинский автопарк пополнился почти на 1,3 тыс. электромобилей.

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