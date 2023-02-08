Средний возраст подержанных авто, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 11 лет.

В январе украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа.

Как сообщает "Укравтопром", это на 64% меньше, чем в прошлом году. В то же время такое пополнение украинского автопарка подержанными легковушками почти вчетверо превысило январский рынок новых машин.

Самым популярным б/у авто в прошлом месяце стал Renault Megane. В течение января на украинские номера перешли 926 авто этой модели.

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Второй результат у Volkswagen Golf - 765 шт. На третьем месте Skoda Octavia - 620 шт. Также в топ-5 месяца вошли Volkswagen Passat - 509 шт. и Ford Focus - 314 шт.

"Средний возраст подержанных авто, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Audi 80 1993 года выпуска", - добавили в "Укравтопроме".

Война в Украине и ситуация на рынке авто:

В течение июля 2022 года, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.

В течение июля 2022 года украинцы приобрели и зарегистрировали более 3,6 тысячи новых легковых автомобилей.

В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1 тыс. 732 автомобилей на электротяге, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, и на 64% относительно показателя предыдущего месяца.

Доля новых машин в регистрациях электромобилей составила лишь 11% против 20% в июле 2021 года.

С начала года по состоянию на 10 августа украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По состоянию на 8 сентября 2022 года украинцы увеличили онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки во втором квартале 2022 года в 1,45 раза по сравнению с первым кварталом до 384 тыс. запросов.

За 11 месяцев 2022 года за 11 месяцев украинцы приобрели и поставили на учет 34 тысячи новых автомобилей.

За первый месяц 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около трех тысяч новых легковых авто.

Также в январе 2023 года в Украине было зарегистрировано 703 новых коммерческих грузовых и спецавтомобилей.

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