Также Боррель призывает усилить противовоздушную оборону страны.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель выступает за предоставление Украине разрешения бить вглубь России.

Он рассказал, что главными темами встречи министров иностранных дел G7 в Нью-Йорке были поддержка страны перед приближением зимы и избежание большого гуманитарного кризиса. "Путин пытается достичь с помощью энергетического коллапса того, чего не может получить на поле боя", - пишет Боррель.

По оценке ООН, следующей зимой украинцы могут столкнуться с ситуацией, когда они будут находиться около 20 часов в сутки без электричества. "Через несколько недель в Украине может возникнуть большая чрезвычайная ситуация, которая может привести к тому, что еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и страну", - добавил представитель ЕС.

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Боррель рассказал, что с начала полномасштабной войны страны-члены Европейского союза поддержали энергетическую безопасность Украины на сумму в не менее 2 миллиардов евро. По его словам, стране необходимо передать больше систем противовоздушной обороны и перехватчиков, а также предоставить разрешение на обстрел военных объектов на территории России:

"Я также повторил призыв разрешить Украине обстреливать аэропорты и пусковые площадки в России из западного оружия. Позвольте Украине поражать стрелков, а не только стрелы! Пока не все согласны с этой мерой. Однако мы пообещали поддерживать Украину всеми возможными средствами так долго, как это потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой".

Удары вглубь России

Напомним, украинское руководство постоянно призывает партнеров снять ограничения на дальнобойные удары по территории РФ, чтобы уничтожать бомбардировщики и военные авиабазы.

Сейчас Киев пытается добиться разрешения от Соединенных Штатов Америки и Великобритании, которые передали ВСУ ATACMS и Storm Shadow. А Германия до сих пор не согласилась поставить ракеты Taurus, которые могут достать и до Москвы.

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