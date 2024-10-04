Венгрия придерживается "нейтралитета" с восточными экономиками.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае введения пошлин на китайские электромобили Евросоюз вступит с КНР в "экономическую холодную войну". Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в пятницу государства-члены ЕС должны проголосовать за введение пошлин до 45% на китайские электромобили, и это решение в дальнейшем может обострить напряженные отношения с Пекином.

По данным издания, Орбан заявил на государственном радио, что дополнительные пошлины являются "огромной угрозой" для Венгрии, которая значительно зависит от экспорта немецких электромобилей, работающих на китайских аккумуляторах.

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Орбан сказал, что на этой неделе в течение двух дней венгерское правительство работало над концепцией "экономического нейтралитета", направленной на поддержание прочных экономических связей с восточными экономиками, такими как Китай. При этом венгерский премьер отметил, что эти связи между странами планируется сохранить даже если мировая экономика "распадется на блоки".

Вероятна новая "холодная война" между РФ и Западом

Напомним, недавно в Москве заявили, что Россия должна подготовиться к затяжной конфронтации с США. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия полна решимости, а конфликт сейчас "набирает опасной фазы".

Западные СМИ написали, что такое происходит из-за войны в Украине, которая длится 2,5 года. Эта война, развязанная РФ, спровоцировала самую серьезную конфронтацию между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года, которая считается ближайшей к развязыванию ядерной войны между двумя сверхдержавами - СССР и США - во время так называемой "холодной войны".

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