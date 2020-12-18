Батареи для электромобилей упадут в цене.

Электромобили будут стоить примерно столько же, сколько и авто с бензиновыми двигателями, всего через три-четыре года.

Об этом говорится в докладе исследовательской организации BloombergNEF, пишет Bloomberg.

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Электромобили сейчас стоят дороже из-за стоимости батарей, но цены сравняются, когда цены на литий-ионные аккумуляторные батареи снизятся до $100 за киловатт-час.

В BloombergNEF прогнозируют, что этот переломный момент наступит в 2023 году.

За последние десять лет стоимость батарей снизилась на 90% - с $1100 долларов за киловатт-час в 2010 году до $137 долларов в этом. Уже сейчас в Китае продаются батареи для электробусов по цене ниже $100 за киловатт-час.

«Всего через несколько лет средняя цена преодолеет эту отметку. Более того, наш анализ показывает, что даже если цены на сырье вернутся к максимумам, наблюдавшимся в 2018 году, это только задержит снижение средних цен до уровня $100 за киловатт-час на два года», — заявил автор исследования Джеймс Фрит.

К 2030 году цены упадут до $58 за киловатт-час, прогнозирует BloombergNEF.

Электромобили в Украине

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

По состоянию на продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-ноябре этого года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2% – до 6823 единиц.

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Автор: УНИАН