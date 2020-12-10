В ноябре продажи автомобилей с электродвигателем по сравнению с ноябрем 2019 года сократились почти на 28% - до 514 авто.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-ноябре этого года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2% – до 6823 единиц.

Об этом сообщила ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» на своем сайте.

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Отмечается, что доля б/у авто в этом объеме составила 92%.

В ноябре продажи автомобилей с электродвигателем по сравнению с ноябрем 2019 года сократились почти на 28% - до 514 авто, из которых 481 – легковые авто и 33 - коммерческие.

«Укравтопром» отметил, что доля новых авто в этом объеме составила 10%, что на 4 п. п. выше, чем годом ранее.

Согласно сообщению, б/у электрокары в ноябре приобрел 461 автомобилист, что на 31% меньше, чем годом ранее.

Спрос на новые электрокары в ноябре в годовом выражении вырос на 29% - до 53 единиц.

По итогам ноября самым популярным электромобилем в Украине стал Nissan Leaf. За этот месяц 126 автомобилей этой модели получили украинские номера.

На втором месте - Chevrolet Bolt (69 авто), на третьем - Tesla Model 3 (55 авто); на четвертом – Tesla Model S (36 авто), на пятом - BMW i3 (23 авто).

Предыдущие показатели

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

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Автор: УНИАН