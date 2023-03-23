По результатам исследования эксперты рассчитали средние показатели IQ для разных групп водителей, классифицированных по марке, цвету и индивидуальным особенностям их автомобилей.

Британские специалисты провели исследование и выяснили, как марка автомобиля может коррелировать с уровнем интеллекта водителя.

Как сообщает Scrap Car Comparison, для проведения исследования более 2000 водителям из Великобритании было предложено пройти тест на IQ.

IQ (коэффициент интеллекта) - это оценка, основанная на результатах прохождения участниками набора стандартизированных тестов, предназначенных для оценки интеллекта. Согласно исследованиям, примерно две трети населения Земли имеют показатель IQ от 85 до 115, тогда как только 2,5% будут иметь баллы ниже 70 или выше 130, в том числе и те, кто имеет IQ выше 144, то есть гении по шкале интеллекта Стэнфорд-Бине.

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Какие авто выбирают люди с более высоким IQ

Исследование показало, что водители автомобилей Skoda были "самыми умными" со средним IQ 99.

"Интересно, что наше предыдущее исследование показало, что водители Skoda также были водителями с наименьшими психопатическими наклонностями, что может указывать на то, что они более спокойны на дорогах", - пишет Scrap Car Comparison.

Водители Suzuki (средний IQ - 98,09), Peugeot (98,09), Mini (97,79) и Mazda (95,91) вошли в пятерку "самых умных автомобилистов".

С другой стороны, наше исследование показало, что водители BMW в целом имели более низкий IQ (91,68), как и водители Fiat (90,14), и Land Rover (88,58). "Однако стоит помнить, что средний IQ во всем мире колеблется между баллами 85 и 115, поэтому все опрошенные попали в эту шкалу", - напоминают эксперты.

Какие виды топлива соответствуют высоким IQ

Также эксперты решили определить, как выбор топлива коррелируется с уровнем интеллекта водителей. Несмотря на то, что сейчас в мире царит тренд на переход к экологически чистым авто, исследование показало, что "водители бензиновых автомобилей оказались самыми умными".

Водители бензиновых автомобилей имели средний балл IQ 94,35, за ними следуют водители гибридов (93,89) и дизелей (92,91). А водители электромобилей заняли четвертое место со средним баллом 90,19.

Можно ли связать цвет автомобиля с уровнем интеллекта

Кроме этого, эксперты решили определить, как цвет автомобиля соотносится с уровнем интеллекта водителя.

Выяснилось, что те кто выбрал белый цвет автомобилей, получили в среднем 95,71 баллов по тесту IQ. Это на 7,28 больше, чем у тех, кто выбрал зеленые автомобили со средним баллом IQ 88,43.

Как связаны персонализированные номера на авто с уровнем IQ

Также выяснилось, что владельцы персонализированных номерных знаков получили более низкий балл по тесту IQ.

Отмечается, что в 2022 году индустрия персонализированных номерных знаков получила колоссальные 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, причем многие водители покупали индивидуальные номерные знаки либо для использования на собственных автомобилях, либо в качестве памятных сувениров.

"Однако наше исследование показало, что те, у кого есть личный номерной знак, в целом менее умны, чем те, у кого его нет, при этом владельцы частных номерных знаков набрали в среднем на 2,2 балла меньше по тесту IQ по сравнению с теми, у кого его нет", - пишет Scrap Car Comparison.

Как проводилось исследование

Специалисты компании Scrap Car Comparison в партнерстве с глобальной научно-исследовательской фирмой Censuswide провели опрос 2024 водителей в Великобритании. Эксперты узнали марку и цвет автомобиля, которым они сейчас пользуются, а также то, есть ли у них персональный номерной знак или нет. Всего было исследовано 27 марок автомобилей, однако пять марок были исключены из-за отсутствия достаточных данных.

Затем каждый участник прошел тест IQ из двадцати вопросов, что дало каждому водителю эквивалентный балл. По результатам исследования автомобилистов эксперты рассчитали средние показатели IQ для различных групп водителей, классифицированных по марке, цвету и индивидуальным особенностям автомобиля, которыми они управляют.

Рейтинг самых популярных автомобилей

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей в мире в 2022 году. В рейтинге продолжают лидировать традиционные авто, хотя продажи электромобилей набирают обороты.

В Украине самым популярным автомобилем 2022 года стал Toyota RAV4 с показателем 2 тыс. 525 регистраций. В целом, в прошлом году украинцы зарегистрировали 37,9 тыс. новых легковых автомобилей.

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