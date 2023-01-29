В рейтинге продолжают лидировать традиционные авто, хотя продажи электромобилей набирают обороты.

На мировом автомобильном рынке продолжают доминировать модели Toyota. Также в рейтинге продолжают лидировать традиционные авто, хотя продажи электромобилей набирают обороты.

Рейтинг самых продаваемых легковых и малых коммерческих автомобилей в мире, агрегируя данные для 162 стран, составили аналитики издания Focus2move. Данные обновляются ежемесячно с учетом последней доступной информации о регистрации, полученной от местных официальных органов власти.

Так, самым продаваемым автомобилем в мире по итогам 2022 года стал лидер последних лет - Toyota Corolla. Автомобилей этой модели было продано 1,12 миллиона единиц, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.

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Второе место занимает Toyota RAV4, которых было продано 869955 единиц (-13,8%). Аналитики отмечают, что огромный успех имела гибридная версия этой модели. Также RAV4 стал самым продаваемым кроссовером в мире.

Третью строчку в рейтинге заняли большие пикапы Ford F-Series, ставшие бестселлером в странах Северной Америки. Их продажи в 2022 году составили 786757 единиц. Уменьшение количества проданных автомобилей на 8,8% не помешало модели оказаться в тройке лидеров, отмечают аналитики.

На 4 место вырвалась Tesla Model Y - в целом этих электрических кроссоверов было продано 758605 единиц. Эта модель поднялась сразу на 15 позиций в рейтинге по сравнению с предыдущим годом (+88,3%).

На 6 месте - седаны Toyota Camry с 675272 проданными автомобилями (-3%), за ней следуют кроссоверы Honda CR-V (600679 новых регистраций, -18,1%) и электромобили Tesla Model 3 (595747 единиц, +4,3%).

Пикап Chevrolet Silverado занимает 8 место с 591758 продажами (+1,8%), за ним идут пикап Toyota Hillux (564208 единиц, +2,5%) и кроссовер Hyundai Tucson с 563 тысячами 972 новыми регистрациями (+1,0%).

Аналитики отмечают, что самые выдающиеся показатели среди других моделей в ТОП-100 в основном связаны с электромобилями. В частности, китайский электрический внедорожник BYD Song поднялся на 14 место с 85-го, а "электричка" BYD Qin Plus заняла 26-е место, поднявшись со 120-го.

Самые популярные автомобили в Украине 2022

Как сообщал УНИАН, в 2022 году украинцы зарегистрировали 37,9 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с 2021 годом рынок новых авто сократился на 63%, достигнув самого низкого уровня с начала века. Самым популярным автомобилем года стал Toyota RAV4 с показателем 2 тыс. 525 регистраций.

В целом, первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто в Украине заняла Toyota. На втором месте - Renault, а третий результат у Skoda.

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