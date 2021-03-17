Юрик занимал должность и. о. главы правления УЗ в период с апреля по сентябрь 2020 года.

Кабинет министров назначил Ивана Юрика временно исполняющим обязанности главы правления акционерной компании «Укрзализныця».

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во время заседания правительства.

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«Кабмин согласовал досрочное прекращение полномочий председателя правления АО «Укрзализныця» Владимира Жмака и возложил выполнение обязанностей на Юрика Ивана Ивановича», - написал он.

Юрик занимал должность и. о. главы правления УЗ в период с апреля по сентябрь 2020 года. До этого он был членом правления УЗ и членом набсовета компании.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Кадровые перестановки

Ранее экс-директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев сообщил, что наблюдательный совет акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ) единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности главы правления компании.

Жмак был назначен на эту должность в августе 2020 года.

11 марта 2021 года стало известно о том, что топ-менеджер «Укрзализныци» Иракли Эзугбая подал в отставку.

17 марта 2021 года Кабинет министров согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ) Владимира Жмака.

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Автор: Павел Степанец