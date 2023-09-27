Речь идет о различных моделях авто от известных южнокорейских производителей.

Южнокорейские производители автомобилей Hyundai и Kia отзовут 3,37 млн авто в США. В ряде моделей выявили риск возгорания двигателей.

Об этом сообщает Reuters. Владельцев этих авто просят парковаться как можно дальше от зданий, пока не завершится ремонт.

Так, Hyundai заявила, что с 2017 года зафиксировала информацию о 21 пожаре и 21 другом тепловом инциденте, связанном с отзывом. В то же время Kia располагает данными по меньшей мере о 10 подтвержденных пожарах и инцидентах, связанных с плавлением.

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Отзыв Kia America охватывает 1,73 миллиона автомобилей моделей Borrego, Cadenza, Forte, Sportage, K900, Optima, Soul Rio, Sorento и Rondo. Этот список охватывает модели с 2010 по 2017 год.

Тем временем Hyundai отзывает 1,64 млн авто моделей Elantra, Genesis Coupe, Sonata Hybrid, Accent, Azera, Veloster, Santa Fe, Equus, Veracruz, Tucson, Tucson Fuel Cell и Santa Fe Sport 2011-2015 годов.

"Hyundai планирует известить владельцев о необходимости привезти автомобили к дилеру для замены предохранителя модуля ABS. Kia все еще работает над решением проблемы. Автопроизводители планируют уведомить владельцев об отзыве в ноябре", – говорится в материале.

Отзыв автомобилей

В декабре 2020 года компания Mercedes-Benz объявила об отзыве 744 тысячи автомобилей в США. Это было связано с дефектом раздвижной стеклянной крыши автомобиля. Процесс затронул владельцев моделей класса C, CLK, CLS и E, выпущенных в период с 2001 по 2011 год.

В 2017 году компания Volkswagen сообщила, что отзывает более 5 млн автомобилей в Китае из-за проблемы с подушками безопасности.

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