В США отзовут 744 тысячи автомобилей Mercedes-Benz

Кампания начнется 14 февраля. Она будет касаться автомобилей различных моделей классов C, CLK, CLS и E, которые были выпущены с 2001 по 2011 год.

Немецкий автопроизводитель Daimler AG заявил, что отзывает в США 744 тыс. автомобилей Mercedes-Benz из-за дефекта раздвижной стеклянной крыши автомобиля.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Кампания начнется 14 февраля. Она будет касаться автомобилей различных моделей классов C, CLK, CLS и E, которые были выпущены с 2001 по 2011 год.

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Автопроизводитель отметил, что крепления между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши может ослабнуть. Таким образом панель может отсоединиться и угрожать пассажирам и автомобилям, едущим позади. Автопроизводитель должен проверить крепление и при необходимости заменить его.

Также владельцы автомобилей, которые за свой счет ремонтировали креплением люка, могут требовать у Daimler возмещения этих средств.