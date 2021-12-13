Народный депутат Александр Дубинский считает необходимым повысить безопасности движения автобусов, перевозящих пассажиров на пригородных и междугородних маршрутах в Украине, и максимально снизить травматизм у людей, которые пользуются таким транспортом. Для этого парламентарий 10 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты №6411 и №6412, которым обязывает перевозчиков оборудовать все пассажирские места в автобусах, перевозящих людей на расстояния свыше 30 километров, ремнями безопасности.

Документ предусматривает три ключевых изменения:

Каждому пассажиру пригородного (протяженностью свыше 30 км) и междугородного транспорта должно быть предоставлено сидячее место. Перевозка людей стоя запрещается, даже если это допускается конструкцией автобуса.

Все пассажирские места и место водителя в транспорте должны быть оборудованы ремнями безопасности.

Водитель не имеет права трогаться с места, не удостоверившись, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Чтобы перевозчики и водители на транспорте были более исполнительными, предлагается ввести жесткую ответственность в виде штрафов:

2 тыс. необлагаемых налогом минимумов (34 тыс. грн) на перевозчика — за каждый автобус, в котором все пассажирские места не оборудованы ремнями безопасности;

1 тыс. необлагаемых налогом минимумов (17 тыс. грн) — если водитель не проконтролировал, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Также сохраняется предусмотренная Кодексом Украины об административных правонарушениях ответственность пассажира за игнорирование требований пристегнуться ремнем безопасности во время движения.

После принятия Верховной Радой и подписания Президентом законопроект вступит в силу с отсрочкой в 6 месяцев. У перевозчиков будет полгода, чтобы переоборудовать те транспортные средства, которые сейчас должным образом не обеспечивают пассивную безопасность пассажира.

Понятно, что многим перевозчикам придется дополнительно потратиться на такую безопасность. Однако всем известно, что человеческая жизнь бесценна, и экономить на ней нельзя. Безопасность на транспорте должна быть приоритетом государства, поэтому нардеп Александр Дубинский рассчитывает на поддержку коллег и оперативное принятие Верховной Радой законопроектов №6411 и №6412.

Проблема безопасности на пригородном и междугороднем транспорте была актуальна всегда, но она еще сильнее обострилась после страшной трагедии, случившейся утром 7 декабря 2021 года возле села Брусилов. Грузовик врезался в маршрутку, которая следовала по маршруту Чернигов – Сосница. В аварии погибло по меньшей мере 13 человек и семеро получило тяжелые травмы.

Эксперты уверены, что последствия могли бы быть не столь тяжкими при соблюдении минимальных требований безопасности — если бы пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

Об этом говорят и многочисленные международные исследования: ремни безопасности снижают риск гибели человека в ДТП сразу на 40-50%. Потому очень важно, чтобы не только личные автомобили, но и общественный транспорт был ими обеспечен. Нужно установить необходимое оборудование, а после — обязать водителей и пассажиров им пользоваться. К сожалению, на текущий момент в Украине пристегнутые ремни фиксируются только в 26,04% случаев, из-за чего на дорогах много аварий со смертельным исходом. Это подтверждается, в частности, исследованием, проведенным Vision Zero совместно с Центром демократии и верховенства права в рамках кампании "За безопасные дороги" за 2020 год.

Автор: Иван Бойко