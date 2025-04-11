Из-за снега и штормового ветра произошли аварийные отключения света, много ДТП.

Из-за непогоды в Николаевской области на ряде участков государственных дорог ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

"На территории Николаевской области из-за ухудшения погодных условий в виде снега, сильного ветра, сугробов, вводится временное ограничение для проезда грузового транспорта и автобусов", - заявили правоохранители.

В сообщении говорится, что ограничения будут действовать сегодня, 11 апреля, с 8:50 на ряде участков автомобильных дорог общего пользования государственного значения:

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М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 55+510 - км 176+485 (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью);

Н-11 Днепр-Николаев (через г. Кривой Рог), км 179+000 - км 266+875 (от г. Новый Буг до г. Николаев);

Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев, км 153 + 527 - км 239 + 664 (от границы с Кировоградской областью до г. Николаев);

Н-24 Благовещенское-Николаев (через г. Вознесенск), км 143+000 - км 221+363 (от г. Вознесенск до г. Николаев).

Полиция просит водителей учесть данную информацию, воздержаться от поездок или выбрать альтернативные пути и быть очень осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Тем временем Николаеве "заснежило", коммунальное предприятие "ЭЛУ Автодорог" работает в усиленном режиме. Дороги обрабатываются противогололедными реагентами. Местами на городских дорогах - пробки. В связи с осложненными погодными условиями, движение троллейбусов и трамваев в Николаеве осуществляется с задержкой графиков движения.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 10:00 на территории области наблюдается резкое ухудшение погодных условий в виде сильного снега, ветер 15-20 м/с, температура воздуха от - 1 до -4 °С.

"На автомобильных дорогах общего пользования образование переметов, проезд затруднен", - предупредил Ким.

Сейчас с целью обеспечения беспрепятственного проезда по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения от Службы восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области задействовано 17 единиц дорожной техники. С целью ликвидации гололеда уже использовано более 200 тонн песчано-солевой смеси и тому подобное.

Из-за непогоды без света остались 16 тысяч абонентов, бригады энергетиков работают над восстановлением.

Также очевидцы сообщают, что трасса Одесса - Николаев встала из-за метели, уже произошло множество ДТП.

Непогода на юге Украины - прогноз

Как писал УНИАН, накануне, 10 апреля, спасатели предупредили, что на Одесскую область надвигается шторм - ожидается шквальный ветер, значительные осадки, налипание мокрого снега. На территории Одессы и области - заморозки до -6°С, в пределах города - от -1 до -3°С, ветер со скоростью 19-24 м/с.

Мэрия Одессы обратилась к населению с просьбой максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин, не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и тому подобное.

Также из-за шторма в Черном море усилилась минная опасность - есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

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