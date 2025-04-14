В Киеве до конца июня частично ограничат движение на одной из улиц: схема проезда

В Киеве с 14 апреля до 30 июня частично ограничат движение на улице Зои Гайдай, в частности на кольцевых развязках на пересечении с улицей Героев Днепра и с улицей Левка Лукьяненко.
Как сообщает КГГА со ссылкой на "Киевавтодор", ограничение связано с текущим ремонтом дорожного покрытия.
Работы будут включать:
- снятие старого покрытия;
- выравнивание бортового камня;
- ремонт нижнего слоя покрытия;
- обустройство нового верхнего слоя покрытия;
- нанесение дорожной разметки.
Отмечается, что дорожники будут работать одновременно и на других объектах в районе. Впрочем, при благоприятных погодных условиях срок выполнения работ будет сокращен и заблаговременно снято ограничение для движения транспорта.
Движение транспорта в Киеве - главные новости
Ограничения на движение транспорта по Южному мосту были сняты после многолетнего периода только в марте этого года.
С 28 марта до 1 августа в Киеве частично ограничили движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту через Днепр. Тогда ограничения были связаны с ремонтом правобережной эстакады мостового перехода в направлении улицы Саперно-Слободской, а также Столичного и Надднепрянского шоссе.