В Киеве до конца июня частично ограничат движение на одной из улиц: схема проезда

Ограничение связано с текущим ремонтом дорожного покрытия.

В Киеве с 14 апреля до 30 июня частично ограничат движение на улице Зои Гайдай, в частности на кольцевых развязках на пересечении с улицей Героев Днепра и с улицей Левка Лукьяненко.

Как сообщает КГГА со ссылкой на "Киевавтодор", ограничение связано с текущим ремонтом дорожного покрытия.

Работы будут включать:

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снятие старого покрытия;

выравнивание бортового камня;

ремонт нижнего слоя покрытия;

обустройство нового верхнего слоя покрытия;

нанесение дорожной разметки.

Отмечается, что дорожники будут работать одновременно и на других объектах в районе. Впрочем, при благоприятных погодных условиях срок выполнения работ будет сокращен и заблаговременно снято ограничение для движения транспорта.

Движение транспорта в Киеве - главные новости

Ограничения на движение транспорта по Южному мосту были сняты после многолетнего периода только в марте этого года.

С 28 марта до 1 августа в Киеве частично ограничили движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту через Днепр. Тогда ограничения были связаны с ремонтом правобережной эстакады мостового перехода в направлении улицы Саперно-Слободской, а также Столичного и Надднепрянского шоссе.

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