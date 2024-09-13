Повышение цен на автомобили рассматривают как закономерную реакцию на решение Минпромторга увеличить утилизационный сбор с 1 октября на 70-85%.

Продавцы подержанных авто в Российской Федерации готовы поднять цены этой осенью на 5-30%. Об этом со ссылкой на российские источники сообщает The Moscow Times.

Причиной роста называют решение российского Минпромторга увеличить утилизационный сбор на 70-85%. Власти РФ повышают утилизационный сбор, чтобы увеличить доходы бюджета в условиях экономических санкций.

В проекте постановления правительства РФ говорится, что тариф для машин, которые имеют объем двигателя от 2 до 3 л, может вырасти до 1 млн 562 тыс рублей. Сейчас он составляет 844 тыс.

Видео дня

Если говорить о бюджетных брендах, то здесь новые правила могут привести к росту цен на 5-7%. Но если говорить о сегменте "люкс", то в этом случае цены могут увеличиться до 30%, а может и больше.

Напомним, после начала войны против Украины из РФ вышли крупнейшие автопроизводители и прекратились поставки в страну многих марок автомобилей. Это привело к тому, что россияне стали чаще выбирать подержанные авто.

Ранее эксперты подсчитали, что в прошлом году средняя цена автомобиля с пробегом в РФ увеличилась на 30%.

Автомобильный рынок РФ - главные новости

В апреле специалисты выяснили, что даже несмотря на санкции, РФ продолжает получать элитные британские авто. Такие выводы сделали на основе "непонятного" потока роскошных британских автомобилей в страны, которые находятся по соседству с Россией.

Также сообщалось, что россияне пытаются вывести на рынок новые машины собственного автопорома. Впрочем, "российскими" их можно назвать лишь условно.

Вас также могут заинтересовать новости: