Отмечается, что автомобилному бизнесу "настоятелно рекомендовали" отказаться от инвестиций в РФ.

Министерство торговли Китая предупредило автопроизводителей страны о рисках, связанных с инвестициями в автомобильную промышленность за рубежом.

Издание Reuters пишет, что автопроизводителям рекомендовали не инвестировать в Индию, "настоятельно рекомендовало" не инвестировать в Россию и Турцию и в более мягком тоне указало на риски при строительстве заводов в Европе и Таиланде.

Он также призвал автопроизводителей использовать зарубежные заводы для окончательной сборки автомобилей с использованием комплектующих, экспортируемых из Китая, чтобы снизить потенциальные риски, связанные с геополитическими проблемами.

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Отношения между Китаем и Индией стали напряженными после столкновения их вооруженных сил на спорной гималайской границе в 2020 году, что заставило Нью-Дели ужесточить проверку китайских инвестиций и приостановить крупные проекты.

В то время как несколько европейских стран, включая Испанию и Италию, стремятся привлечь инвестиции от китайских автопроизводителей, компании по-прежнему с осторожностью относятся к самостоятельному созданию местного производства, которое требует больших инвестиций и глубокого понимания местных законов и культуры.

Торговая война Китая против Запада - последние новости

ЕС разрабатывает планы введения пошлин на дешевые товары, купленные в китайских онлайн-магазинах Temu и AliExpress, а также в розничном магазине одежды Shein. Это решение должно остановить всплеск некачественных товаров из Китая в ЕС.

Кроме того, Оттава решила ударить по Китаю пошлинами на сталь, алюминий и электромобили.

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