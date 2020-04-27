Украинская "Мрия" помогает в борьбе с COVID-19: доставила в Германию медицинский груз из Китая (фоторепортаж)

Рейс состоялся в рамках организованного Бундесвером "воздушного моста" с КНР, откуда в Германию должно быть доставлено 25 млн защитных масок.

Самый большой и мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" в понедельник, 27 апреля, доставил до немецкого аэропорта Лейпциг/Галле медицинский груз из Китая.

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Рейс состоялся в рамках организованного Бундесвером "воздушного моста" с КНР, откуда в Германию должно быть доставлено 25 млн защитных масок.

Напомним, вчера в аэропорт Лейпциг/Галле уже прибыл украинский самолет Ан-124 "Руслан" с грузом масок. Всего в рамках "воздушного моста" будет осуществлено три рейса.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля самый большой и мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину рекордный медицинский груз из Китая: 12 миллионов масок, 260 тысяч очков и 100 тысяч костюмов для медиков.

Украинский самолет Ан-225 "Мечта" 14 апреля перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19.