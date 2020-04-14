Украинский гигант “Мрия” перевез в Польшу рекордный медицинский груз - за посадкой наблюдали онлайн тысячи людей (видео)

За посадкой Ан-225 в польском аэропорту Шопена, который вел прямую трансляцию события, наблюдали онлайн около 80 тысяч человек.

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" 14 апреля перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщает ГП “Антонов” на своей странице в Facebook.

За посадкой Ан-225 в польском аэропорту Шопена, который вел прямую трансляцию события, наблюдали онлайн около 80 тысяч человек.

13 апреля "Мрия" вылетела из китайского аэропорта Тяньцзинь, где в нее загрузили около 100 тонн медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты, общим объемом около 1000 м3. "За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета. После загрузки самый большой в мире транспортный самолет совершил перелет в Варшаву с приземлением на маршруте в аэропорту Алматы, Казахстан для дозаправки топливом и отдыха экипажа", - говорится в сообщении.

Этот рейс по заказу компании Chapman Freeborn Airchartering Ltd (Великобритания) стал первым для Ан-225 после технического обслуживания и модернизации, которую провели специалисты ГП "Антонов".

Таким образом, Ан-225 «Мечта» присоединилась к работе флота самолетов Ан-124-100 "Авиалиний Антонова", которые выполняют чартерные авиаперевозки гуманитарных и медицинских грузов, необходимых для борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19. На сегодня с конца марта авиакомпания «Авиалиний Антонова» уже перевезла более 1400 тонн груза из Китая до разных стран Европы, Америки, Ближнего Востока.

Напомним, что украинской "Мрии" принадлежат более 250 рекордов в области авиации, в частности, и перевозки моногруза весом в 187,6 т, а также абсолютный рекорд по грузоподъемности в 253,8 т.