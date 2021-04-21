Эта дорога является главным объектом "Большой стройки" в 2021 году в Тернопольской области.

В рамках президентской программы «Большая стройка» продолжается ремонт дороги М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, которая уже в этом году станет частью самого длинного в стране маршрута М-30 Стрый - Изварино, так называемой Дороги единства. Об этом сообщает Тернопольская ОГА.

Эта дорога является главным объектом «Большой стройки» в 2021 году в Тернопольской области. Обновление дороги посвящено 30-й годовщине Независимости Украины.

Согласно сообщению Тернопольской ОГА, на 9 километрах ремонтируемого участка уже уложен выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона. Еще на 9 км дороги провели регенерацию основания дороги. Фрезерование старого изношенного покрытия провели на 20 км. В селе Почапинцы стартовал монтаж арматуры на мосту.

Общая протяженность дороги М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка в области составляет 106,3 км. Ее часть от города Тернополь до границы с Хмельницкой областью и 1,2 км в пределах Бережаны была отремонтирована в 2018 году.

«В 2021 году восстановим остальное, чтобы Дорога единства М-30 Стрый - Изварино на Тернопольщине была полностью комфортной и безопасной», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что в планах «Большой стройки» на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Иван Бойко