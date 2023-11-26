Забастовка польских перевозчиков повлияла и на границу с Венгрией.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о ситуации с движением транспортных средств на украинско-словацкой границе.

"Движение происходит интенсивно: как на въезд в Украину, так и на выезд из Украины. За минувшие сутки около 350 грузовых транспортных средств пересекли границу на том направлении. Конечно, из-за действий, которые происходят на границе с Польшей, движение здесь добавилось", - отметил Демченко в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о текущей ситуации на украинско-словацкой границе, где на днях происходило определенное блокирование движения.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшнее утро 450 грузовиков находились на территории Словакии в ожидании возможности пересечения границы с Украиной.

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"Также могу добавить, что добавилось и на границе с Венгрией. Напротив пункта пропуска "Тиса" по состоянию на утро сегодня находилось около 600 грузовых транспортных средств, которые ожидали возможности пересечения границы. Но также, к счастью, движение происходит и на этом направлении", - рассказал спикер.

Демченко отметил, что до момента, когда 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение на трех направлениях украинско-польской границы, скопления грузовиков на границе со Словакией и Венгрией не фиксировались.

"Поэтому можно сказать, что и водители, и перевозчики из - за действий, которые сейчас совершаются на границе с Польшей, выбирают для себя и другие возможные маршруты для движения, чтобы пересечь границу Украины", - сказал он.

Блокирование границы Украины - главные новости

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на польско-украинской границе. Причиной забастовки стала отмена требования для украинских перевозчиков получать разрешение на пересечение границы. Впоследствии было объявлено, что с 23 ноября будет блокироваться еще один пункт пропуска - "Медика-Шегини".

24 ноября Демченко рассказал, что украинские пограничники фиксируют увеличение очередей на границе со Словакией и Венгрией. Тогда в направлении "Ужгород-Вишне Немецке" на территории Словакии в сторону Украины застряли около 400 грузовиков. Еще 460 - по направлению пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

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