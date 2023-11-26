Сейчас поляки блокируют границу на направлениях, где ее могли пересекать грузовики весом более 7,5 тонны, отметили в ГПСУ.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечает, что завтра, 27 ноября, блокада границы польскими перевозчиками на пункте пропуска "Шегини" должна усилиться.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на пунктах пропуска с Польшей, которые блокируются польскими перевозчиками. Демченко отметил, что блокировка движения продолжается. Речь идет о четырех направлениях: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное" и "Шегини - Медика".

"Это те четыре направления, где границу могли пересекать грузовики весом более 7,5 тонны. Потому что другие пункты пропуска на границе с Польшей могут принимать грузовики весом до 7,5 тонны", - сказал он.

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Так, подчеркнул спикер ГПСУ, та часть польских перевозчиков, которая блокирует движение для грузовиков, четко понимала, что если они совершат такие действия на этих направлениях, то фактически движение для грузовиков будет максимально заблокировано.

"По состоянию на утро сегодня, по информации от польских пограничников, на этих четырех направлениях в очередях на территории Польши в сторону Украины находилось где-то 3,5 тыс. грузовых транспортных средств. Больше всего - напротив пункта пропуска "Шегини", а также напротив пункта пропуска "Рава-Русская", - рассказал Демченко.

В то же время он отметил, что напротив ПП "Шегини" блокировка с 23 ноября происходит в дневное время - с 09:00 до 20:00 (по польскому времени), а с завтрашнего дня такие действия должны начать продолжаться уже круглосуточно.

Граница с Польшей в центре внимания - что сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, с 6 ноября польские перевозчики заблокировали несколько пунктов пропуска на польско-украинской границе. Речь идет о ПП "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Гребенное". Причиной забастовки стала отмена требования для украинских перевозчиков получать разрешение на пересечение границы. Позже было объявлено, что с 23 ноября будет блокироваться и пункт пропуска "Медика - Шегини".

25 ноября заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич заявил, что из-за блокады границы польскими перевозчиками в Украине начались проблемы с поставкой горючего.

В то же время он отметил, что ситуация на границе не является критической для экспорта зерна. Украина может экспортировать продовольствие по железной дороге, а также через черноморские и дунайские порты.

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