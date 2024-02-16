Альтернативным логистическим маршрутом из Украины в ЕС могут быть речные перевозки по Дунаю.

Национальный перевозчик "Украинское Дунайское пароходство" готовится к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны, сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что пароходство предлагает доставку контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и в румынский порт Констанца.

Кроме перевозки компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

Видео дня

Отмечается, что госкомпания уже начала консультации с перевозчиками по привлечению количества контейнеров, необходимых для формирования первых караванов.

Блокирование украинской границы: что известно

В начале февраля польские фермеры начали очередную акцию протеста на украинско-польской границе.

11 февраля перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" польские фермеры в знак протеста с помощью болгарки срезали пломбы с украинских грузовиков и высыпали зерно. Позже министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за этот инцидент с украинским зерном.

По состоянию на утро 16 февраля польские фермеры продолжали блокировать пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг", "Угринов".

Вас также могут заинтересовать новости: