Акции поляков на границе наносят ущерб польской международной торговле, рынку труда и бьют по сфере обслуживания.

Блокировка границы с Украиной со стороны польских перевозчиков вредит прежде всего польской экономике, заявляют в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

Отмечается, в частности, что Украина является крупнейшим торговым партнером Польши за пределами ЕС. Товарооборот Польши с Украиной больше, чем с Китаем. За 2023 год экспорт польских товаров в Украину составил около $12 млрд, а экспорт украинских товаров в Польшу – $4,7 млрд. То есть, сальдо торговли однозначно в пользу Польши.

Также отмечается, что Польша поставляет в Украину много товаров с высокой добавленной стоимостью. Экспорт в Украину обеспечивает полякам более 100 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.

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Кроме того, информировали в СНБО, блокада наносит ощутимый ущерб сфере обслуживания Польши, которая за 3 месяца протестов потеряла более $10 млн.

"Попытка польских перевозчиков избежать конкуренции с украинскими, блокируя границу, наносит ущерб польской международной торговле, рынку труда и бьет по сфере обслуживания. Снятие препятствий на границе является общим интересом как Украины, так и Польши", – отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Ситуация на украинско-польской границе

Как сообщал УНИАН, на начала февраля польские фермеры начали акцию протеста на границе с Украиной. В частности, по состоянию на 13 февраля они заблокировали шесть пунктов пропуска.

14 февраля польское объединение независимых профсоюзов "Солидарность" заявило, что фермеры хотят полностью заблокировать все пункты пропуска с 20 февраля.

15 февраля возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей началась акция протеста украинских перевозчиков, которые протестуют в ответ на действия польских фермеров.

Как известно, в прошлом году блокирование украинско-польской границы осуществляли польские перевозчики. Они начали акцию 6 ноября. Забастовщики заблокировали движение грузового транспорта в направлении крупнейших пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Гребене". Ключевым требованием было возвращение к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских перевозчиков. Акция длилась около двух месяцев.

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