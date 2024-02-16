В очередях в направлении Украины находится около 1400 грузовиков.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о ситуации на границе с Польшей, где происходит блокировка.

"Блокировка на территории Польши продолжается на пяти направлениях. Это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг", "Угринов", – заявил спикер в эфире телемарафона.

По информации от польских коллег, по состоянию на утро 16 февраля в очередях в направлении Украины на всех этих направлениях вместе находится около 1400 грузовиков. Больше всего – напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", а меньше всего – в направлении ЧП "Устилуг" и "Угринов".

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Демченко отметил, что водители и перевозчики ищут возможность пересечения границы на тех направлениях, где это возможно. Одно из них – это ЧП "Краковец". На утро пятницы там также есть очередь, которая составляет около 1750 грузовиков.

Он также отметил, что очереди увеличиваются, а количество пересечений границы грузовиками остается достаточно низким. Особенно – в направлении ЧП "Ягодин", где за минувшие сутки границу пересекло лишь 145 грузовиков в обоих направлениях. Притом, что его пропускная способность – от 1200 до 1400 грузовиков.

"Но хуже ситуация в направлении пункта пропуска "Шегини", потому что за последние дни там только несколько десятков грузовиков пересекают границу за сутки. За прошедшие было 45 грузовых транспортных средств, которые в обоих направлениях смогли пересечь границу", – рассказал Демченко.

Протесты на границе

Как сообщал УНИАН, в феврале польские фермеры в очередной раз начали акцию протеста на границе с Украиной. По состоянию на 13 февраля было заблокировано шесть пунктов пропуска. 14 февраля польское объединение независимых профсоюзов "Солидарность" заявило, что фермеры хотят полностью заблокировать все пункты пропуска с 20 февраля.

15 февраля возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей началась акция протеста украинских перевозчиков, которые протестуют в ответ на действия польских фермеров.

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