Блокировка пассажирского транспорта не будет осуществляться.

Польские фермеры начали блокировку еще одного пункта пропуска на границе с Украиной – "Корчева - Краковец". Об этом отмечается в сообщении в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Указано, что около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчева", что напротив украинского "Краковец".

"Согласно информации от польских коллег, пикетчики намерены на один час заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину. Блокировка пассажирского транспорта не будет осуществляться", – отметили в ГПСУ.

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Пограничники призвали учитывать эту информацию при планировании международных перевозок.

Блокада на границе

Как сообщал УНИАН, перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур. Блокировщики срезали пломбы с грузовиков с помощью болгарки. В польском правительстве отреагировали на инцидент.

Во вторник, 13 февраля, спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что польские фермеры блокируют пять пунктов пропуска на границе Польши с Украиной.

По его словам, еще 12 февраля до десяти часов польские фермеры блокировали два направления – "Ягодин" и "Рава Русская". А уже после десяти часов они возобновили свои действия по блокированию пункта пропуска "Шегини", а также расширили географию своих действий на направления пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов".

В то же время движение легковых автомобилей и автобусов не блокируется – эти транспортные средства свободно пересекают границу.

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