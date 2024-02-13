Польские фермеры начали блокировку еще одного пункта пропуска на границе с Украиной – "Корчева - Краковец". Об этом отмечается в сообщении в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
Указано, что около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчева", что напротив украинского "Краковец".
"Согласно информации от польских коллег, пикетчики намерены на один час заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину. Блокировка пассажирского транспорта не будет осуществляться", – отметили в ГПСУ.
Пограничники призвали учитывать эту информацию при планировании международных перевозок.
Блокада на границе
Как сообщал УНИАН, перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур. Блокировщики срезали пломбы с грузовиков с помощью болгарки. В польском правительстве отреагировали на инцидент.
Во вторник, 13 февраля, спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что польские фермеры блокируют пять пунктов пропуска на границе Польши с Украиной.
По его словам, еще 12 февраля до десяти часов польские фермеры блокировали два направления – "Ягодин" и "Рава Русская". А уже после десяти часов они возобновили свои действия по блокированию пункта пропуска "Шегини", а также расширили географию своих действий на направления пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов".
В то же время движение легковых автомобилей и автобусов не блокируется – эти транспортные средства свободно пересекают границу.