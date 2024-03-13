Блокирование польскими протестующими началось в 10:00 по варшавскому времени.

Польские протестующие начали акции протеста и блокирование движения грузового транспорта перед пунктом пропуска "Корчева – Краковец", который недавно разблокировали. По информации польской стороны, блокирование началось в 10:00 по варшавскому времени, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В частности, речь идет о:

блокировании представителями польских аграриев и перевозчиков автодороги, по которой движутся грузовики на выезд из Республики Польша и въезд в Украину, на расстоянии до 1 км до пункта пропуска;

блокирование представителями польских фермеров автомагистрали А4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска (блокирование в указанном месте еще не осуществлялось).

Отмечается, что движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.

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Блокада на границе с Польшей – что известно

11 марта вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что польские протестующие останавливают автобусы с гражданами Украины. По его словам, пассажиров тогда держали без каких-либо объяснений.

Позже в польской полиции заявили, что протестующие не блокируют намеренно пассажирские автобусы на границе с Украиной. Тогда замедление движения объясняли "техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств".

По состоянию на 12 марта польские фермеры блокировали пять пунктов пропуска, а на четырех направлениях полностью перекрыли движение грузовиков из Украины – "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".

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