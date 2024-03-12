Протестующие не пропускают транспортные средства, которые направляются из Украины в Польшу.

По состоянию на 12 марта польские фермеры, из-за действий которых украинские компании несут огромные убытки, полностью перекрыли движение грузовиков из Украины в Польшу по направлениям пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг". Об этом сообщил "Укринформу" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"По состоянию на сегодня блокирование осуществляется на 5 пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг", – сказал он.

Также польские фермеры за минувшие сутки пропускали по направлению ПП "Ягодин" и "Шегини" малое количество автомобилей из Польши в Украину – 50 и 30 соответственно. По состоянию на утро 12 марта на указанных 5 направлениях в очередях на территории Польши в целом находятся 1500 грузовиков, больше всего у "Ягодина".

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Спикер напомнил, что в ночь на 9 марта польские фермеры прекратили блокирование в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец", но с 13 марта польские фермеры планируют возобновить протест. Очередь на этом направлении по состоянию на утро – около 500 грузовиков.

Демченко подчеркнул, что легковые авто и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Блокада на границе с Польшей

11 марта вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что польские протестующие останавливают автобусы с гражданами Украины. Пассажиров держат без каких-либо объяснений.

В связи с этим консул Украины выехал на место перед польским пунктом пропуска "Дорогуск", чтобы выяснить ситуацию и исключить дальнейшее блокирование движения автобусов с украинскими пассажирами.

Польская полиция заявила, что протестующие не блокируют намеренно пассажирские автобусы на границе с Украиной. Замедление движения объяснили "техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств".

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