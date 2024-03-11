Генконсульство Украины в Люблине обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства.

Польская полиция заявляет, что протестующие не блокируют намеренно пассажирские автобусы на границе с Украиной.

Об этом заявляет консул Генерального консульства Украины в Люблине Сергей Царук, который посетил пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". В полиции замедление движения объясняют "техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств". Отмечается, что в таких случаях автобусы могут ожидать на границе до 30 минут.

В консульстве сообщают, что в момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины. Во время встречи с представителями полиции и протестующими он отметил недопустимость каких-либо задержек движения пассажирских автобусов.

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Также Генконсульство Украины в Люблине обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой обеспечить в дальнейшем беспрепятственное движение автобусов в местах проведения протестов.

Что известно о блокировании автобусов на границе:

Как сообщал УНИАН, сегодня министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что польские протестующие начали останавливать и задерживать на границе автобусы с украинцами.

Вскоре посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что на место происшествия уже выехал консул Генерального консульства страны в Люблине.

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