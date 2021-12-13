Его ремонтируют с лета этого года.

В Кировоградской области с 10:00 17 декабря откроют движение транспорта по путепроводу, расположенному на трассе государственного значения М-30 Стрый – Изварино.

Его ремонтируют с лета этого года, сообщает Кировоградская областная государственная администрация.

Путепровод, который находится рядом с Кропивницким, на 708-м км Дороги Единства М-30, был закрыт на ремонт в июле. Ремонтные работы ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Путепровод имеет протяженность 149,5 метра. Он относится к категории больших и находился в 4-м дискретном состоянии - "ограниченно трудоспособен". Чтобы полностью восстановить его, придется выполнить большой объем работ, поэтому ремонт моста продолжится и после открытия движения", - сообщает ОГА.

Задачей ремонта является доведение путепровода до современных стандартов нагрузок, выросших в десятки раз с момента проектирования сооружения.

"Проект капитального ремонта подразумевает практически полную замену несущих конструкций. В частности, уже выполнен ремонт балок пролетных строений и опор, устройство монолитной плиты, шкафных стенок, деформационных швов, гидроизоляции двух слоев асфальтобетона, водоотвода. Дальше градостроители укрепят конусы, заменят перильное ограждение, нанесут разметку и смонтируют освещение", - отмечают в ОГА и просят водителей быть внимательными, поскольку ремонтные работы продолжаются.

Напомним, в начале 2021-го президент Владимир Зеленский анонсировал, что в течение года по программе "Большая стройка" отремонтируют и построят 245 мостов и 6,5 тысяч км автомобильных дорог.

Автор: Иван Бойко