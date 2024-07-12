В компании советуют в пик сезона планировать свое путешествие заранее.

Чтобы украинцы могли в пиковый сезон приобрести нужный билет, в "Укрзализныце" советуют загрузить официальное приложение компании, планировать свое путешествие заранее и при необходимости воспользоваться сервисом мониторинга, чтобы система сама приобрела билет сразу как он появится в продаже.

"Загружайте официальное приложение "Укрзализныци". Не надо искать и надеяться на каких-то перекупов. Второе - если вы не нашли билет на ту дату, которая нужна, можно воспользоваться сервисом мониторинга. Мы его несколько месяцев назад тестово запустили, сейчас уже работает на полную. У нас где-то более 50 тысяч билетов люди мониторят", - сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в эфире телемарафона.

Он пояснил, что таким образом можно заказать билет сразу с автовыкупом. Это означает, что даже ночью, если кто-то вдруг сдал свой билет, и если вы первый в очереди на автовыкуп, то система сама приобретет билет.

Видео дня

"Сейчас из-за пика сезона мы вынужденно ограничили, что там можно мониторить параллельно только несколько поездов, а не бесчисленное количество. Но это очень пользуется популярностью", - пояснил руководитель пассажирского направления УЗ.

Кроме того, в "Укрзализныце" советуют в пик сезона планировать свое путешествие заранее. Так, продажи билетов открываются за 20 суток. Международные направления открываются в 9:00, а внутренние маршруты в 8:00, чтобы не было лишней нагрузки на систему.

Украинская железная дорога - последние новости

3 июля "Укрзализныця" изменила время открытия онлайн-продаж на международные поезда, чтобы стабилизировать немного перегруженное приложение. При этом открытие продаж на все внутренние рейсы останется неизменным.

Вас также могут заинтересовать новости: